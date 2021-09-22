БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
818 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
2 286 7
ТЕС (619) ДТЕК (1262) Новини компаній (2779) опалювальний сезон (793)

ДТЭК заявила о работе своих ТЭС на максимуме накануне отопительного сезона

Новини БізнесЦензор Енергетика

ДТЭК заявила о работе своих ТЭС на максимуме накануне отопительного сезона

ТЭС "ДТЭК" с начала 2021 года увеличили отпуск электроэнергии на 15%, а в отдельные месяцы станции работали сверх установленного прогнозного баланса.

Об этом говорится в пресс-релизе компании. 

"Тепловая генерация "ДТЭК Энерго", отвечая на потребность энергосистемы в маневровых мощностях, несколько месяцев подряд работала полным составом оборудования, производя электроэнергию, что значительно превышала утвержденный прогнозный баланс", - сообщили в компании.

За восемь месяцев ТЭС "ДТЭК" произвели 16 млрд кВт-ч, что на 2 млрд кВт-ч, больше чем за аналогичный период 2020 года.

"В наиболее кризисный месяц - июль - теплоэлектростанции компании отпустили почти 2,4 млрд кВт-ч электроэнергии, для чего были использованы более 1,4 млн тонн угля", - говорится в сообщении компании.

Накануне отопительного сезона компания активно пополняет запасы угля на складах ТЭС как за счет собственной добычи, так благодаря импорту.

За январь-август этого года на шахтах "ДТЭК Энерго" ввели в работу 21 новую лаву и добыли почти 11 млн тонн угля марки "Г". Кроме того, компания первой среди украинских компаний начала заблаговременный импорт топлива из Польши, Казахстана и США.
По состоянию на 22 сентября запасы угля на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" выросли до 715 тыс. тонн.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  ДТЭК


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Угольные ТЭС должны незамедлительно исчезнуть,Они уродуют экологию,и вредны для шахтеров и ,персонала и населения.Поляков ЕС штрафует за добычу каменного угля..
показати весь коментар
22.09.2021 17:15 Відповісти
да какие исчезнуть, вы же как дикие на ВИЭ бросаетесь, как средневековое быдло на воздушные шары
показати весь коментар
22.09.2021 17:58 Відповісти
Ну понятно. Мы столько продаём за бугор, что холопами может не хватить.
показати весь коментар
22.09.2021 17:16 Відповісти
И сколько вы продаете за бугор?
показати весь коментар
22.09.2021 17:59 Відповісти
"Кузнецу дано заданье - орден к завтрему скують".
показати весь коментар
22.09.2021 17:44 Відповісти
Найдём удельный расход топлива. Делим "более 1,4 млн тонн" на "почти 2,4 млрд кВт-ч" электроэнергии. Получаем 583 грамм угля на кВт-ч. Умножим на 0.9 и получим 525 грамм условного топлива на кВт-ч. На европейских ТЭС 280 грамм.
показати весь коментар
22.09.2021 18:16 Відповісти
Попутник революціі нас порятує зимою. Знищуючи олігархів, зебіли знищують Україну.
показати весь коментар
22.09.2021 18:37 Відповісти
 
 