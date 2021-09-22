Кабмин поручил внести шесть государственных ТЭЦ в уставный капитал "Нафтогаза"

Кабинет министров поручил внести пакеты АО "Днепровская ТЭЦ", ЧАО "Николаевская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Одесская ТЭЦ", а также АО, создаваемого на базе ГП "Северодонецкая теплоэлектроцентраль", в уставный капитал НАК "Нафтогаз" до 1 мая 2022 года.

Соответствующее протокольное поручение Кабмина Министерству экономики и Фонду госимущества (ФГИ) с привлечением НАК "Нафтогаз" было одобрено на заседании правительства в среду, 22 сентября, передает Интерфакс-Украина.

Согласно поручению, указанным ведомствам необходимо подготовить проект правительственного решения по этому вопросу.

Кроме того, поручено предпринять меры относительно остановки приватизации АО "Николаевская ТЭЦ" и исключить нереализованные пакеты акций ТЭЦ из перечня приватизации.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 4 августа принял решение о передаче НАК "Нафтогаз Украины" пакетов акций (свыше 99%) АО "Днепровская ТЭЦ", ЧАО "Николаевская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Одесская ТЭЦ", а также целостный имущественный комплекс ГП "Северодонецкая теплоэлектроцентраль".

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания готова принять в собственность и управление государственные теплоэлектроцентрали. При этом он добавил, что "Нафтогаз" сможет инвестировать в ТЭЦ с целью повышения энергоэффективности только в случае их передачи в уставный капитал компании, а не просто в управление.

Напомним, осенью 2019 года в упраление ООО "Нафтогаз Тепло", входящего в группу компаний "Нафтогаз Украины", были переданы арестованные имущественные комплексы "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ", подконтрольных ранее братьям Дубневичам.

Перед этим АРМА разорвала договор управления с частной компанией "Гарант Энерго М", которая более шести месяцев не выплачивала зарплаты работникам ТЭЦ и не обеспечила города теплом к ​​отопительному сезону.