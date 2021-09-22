Рада приняла за основу три законопроекта о регуляции работы фрилансеров

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты №5388, №5161 и №5266 об изменениях в оформлении и регуляции трудовых взаимоотношений, в частности о введении особого вида трудового договора – с нефиксированным рабочим временем (№5161).

Отмечается, что законопроект №5161 также совершенствует процедуру начисления ЕСВ для лиц, использующих труд фрилансеров, передает Интерфакс-Украина.

Законопроект №5266, принятый за основу 296 голосами при необходимом минимуме в 226 голосов, разработан в рамках выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и касается вопросов обеспечения занятости, устранения дискриминации, признания права на коллективные переговоры, усиления возможности социальных партнеров и содействия социальному диалогу.

Как отмечается в документах к нему, с его принятием будут также имплементированы отдельные положения директив Европейского союза, конвенций и рекомендаций Международной организации труда, а также Европейской социальной хартии.

Меньше всего голосов – 244 – набрал законопроект №5388 о дерегуляции трудовых отношений.

"Этот правительственный законопроект стимулирует работодателей к легальному оформлению трудовых отношений, создает предпосылки для более эффективного соблюдения законодательства о труде, предусматривает установление удобного режима рабочего времени и отдыха, а также эффективное использование периода отпуска", – прокомментировала глава профильного комитета Галина Третьякова.