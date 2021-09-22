"ProZorro.Продажи" будет проводить электронные аукционы по продаже земли

Находящееся в подчинении Министерства экономики госпредприятие "ProZorro.Продажи" назначено администратором земельных торгов по продаже земельных участков и приобретения прав пользования ими (аренды, суперфиция, эмфитевзиса), а также утвердил требования к подготовке и проведению земельных торгов.

Соответствующее постановление Кабинет министров принял на заседании 22 сентября, установив также срок его технико-юридической доработки в один день, передает Интерфакс-Украина.

Постановление правительства также определяет форму документации размещаемого в электронной торговой системе лота для проведения земельных торгов, а также перечень документов, необходимых для подтверждения соответствия потенциального покупателя требованиям Земельного кодекса Украины.

Согласно пояснительной записке к документу, проведение электронных земельных аукционов сможет повысить экономическую эффективность продажи земельных участков и прав на них.

Как сообщалось, Верховная Рада 18 мая 2021 года приняла в целом законопроект №2195 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и закон "Об аренде земли" относительно продажи на электронных аукционах земельных участков, находящихся в государственной и коммунальной собственности, или прав на них.

Документ уточняет, что земельные торги будут проводиться в соответствии с договором между организатором торгов и оператором электронной площадки. Решение о проведении земельных торгов будет принимать их организатор, указав стартовую цену лота, срок и другие условия пользования земельным участком, а также уполномоченное им лицо для заключения соответствующего договора.

По итогам аукциона с участником, предложившим наивысшую цену (ценовое предложение) за земельный участок или высшую плату за пользование ею, будет заключаться договор купли-продажи, аренды, прав на осуществление застройки или наследования земельного участка.

Нововведением документа является изменение регистрационного и гарантийного взносов, размер которых в будущем будет определяться с учетом требований Кабинета министров, но не сможет составлять менее 30% стартовой цены продажи земельного участка (стартового размера годовой аренды участка).