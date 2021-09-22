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"Укрзализныця" осталась без наблюдательного совета (обновлено)

Новини БізнесЦензор Влада Транспорт

Кабинет министров не продлил обязанности полномочий членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Шевки Аджунера, Андреаса Матье, Сергея Лещенко и Олега Журавлева.

Как сообщается на сайте железнодорожной компании, полномочия членов набсовета прекращены с 21 сентября.

В "Укрзализныце" пояснили, что полномочия членов набсовета были продлены распоряжением Кабмина от 18 июня сроком на три месяца и после окончания этого срока, по состоянию на 19 сентября, компания не располагает информацией о дальнейшем продлении полномочий членов набсовета или их назначении на новый срок.

До последнего времени в набсовет компании входили Шевки Аджунер, Андреас Матье, Сергей Лещенко, Олег Журавлев и Адомас Аудицкас. Таким образом, единственным действующим членом наблюдательного совета остается Адомас Аудицкас, срок действия контракта которого истекает в июне 2022 года.

В свою очередь в пресс-службе Министерства инфраструктуры сообщили, что кандидатуры на должности новых членов набсовета от государства уже переданы на рассмотрение Кабмина, их назначение ожидается в ближайшее время.

"Также уже выбрана рекрутинговая компания, которая будет проводить предварительный отбор и оценку независимых членов наблюдательного совета", – уточнили в министерстве.

Напомним, в августе Кабинет министров уволил Ивана Юрика с должности и.о. главы АО "Укрзализныця" и назначил на эту должность Александра Камышина – советника министра инфраструктуры Александра Кубракова. В 2012-2019 годах Камышин был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова.

Автор: Михайло Орлюк
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Да ну, и шо, Сырожа стал безработным ? Такого специалиста потеряли.
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22.09.2021 17:13 Відповісти
Аферист и политпроститутка Сирожа непотопляем. Оно не тонет. Уже всплыло на 24 канале
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23.09.2021 13:00 Відповісти
З/п по миллиону наверное

А зачем министерства

Сиотриш и на лишний вагон съекономчт
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22.09.2021 17:25 Відповісти
Все, Укрзалізницю можно брать голыми руками. Ахметов, фас...
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22.09.2021 19:25 Відповісти
и как теперь без них? фсьйо пропало...
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22.09.2021 22:27 Відповісти
Гдє ж я тєпєрь буду харчевацца . ?

.
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22.09.2021 22:30 Відповісти
А ничего что половина прицепного составного хозяйства, принадлежит кучерявой бабушке юде, и с них кормятся наблюдатели.
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23.09.2021 13:55 Відповісти
 
 