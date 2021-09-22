"Укрзализныця" осталась без наблюдательного совета (обновлено)
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Кабинет министров не продлил обязанности полномочий членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Шевки Аджунера, Андреаса Матье, Сергея Лещенко и Олега Журавлева.
Как сообщается на сайте железнодорожной компании, полномочия членов набсовета прекращены с 21 сентября.
В "Укрзализныце" пояснили, что полномочия членов набсовета были продлены распоряжением Кабмина от 18 июня сроком на три месяца и после окончания этого срока, по состоянию на 19 сентября, компания не располагает информацией о дальнейшем продлении полномочий членов набсовета или их назначении на новый срок.
До последнего времени в набсовет компании входили Шевки Аджунер, Андреас Матье, Сергей Лещенко, Олег Журавлев и Адомас Аудицкас. Таким образом, единственным действующим членом наблюдательного совета остается Адомас Аудицкас, срок действия контракта которого истекает в июне 2022 года.
В свою очередь в пресс-службе Министерства инфраструктуры сообщили, что кандидатуры на должности новых членов набсовета от государства уже переданы на рассмотрение Кабмина, их назначение ожидается в ближайшее время.
"Также уже выбрана рекрутинговая компания, которая будет проводить предварительный отбор и оценку независимых членов наблюдательного совета", – уточнили в министерстве.
Напомним, в августе Кабинет министров уволил Ивана Юрика с должности и.о. главы АО "Укрзализныця" и назначил на эту должность Александра Камышина – советника министра инфраструктуры Александра Кубракова. В 2012-2019 годах Камышин был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова.
Будь ласка, зачекайте...
А зачем министерства
Сиотриш и на лишний вагон съекономчт
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