Кабмин утвердил соглашение об отмене виз с Перу

Правительство на заседании 22 сентября утвердило соглашение с правительством Перу об отмене визовых требований для украинцев для краткосрочного пребывания.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Сегодня утвердили новый безвиз - с Перу. Расширение географии безвиза входит в приоритеты Стратегии внешней политики. Безвиз с Перу будет не только для туризма, а и для обучение, бизнеса, культурных обменов. Соглашение вступит в силу после завершения сторонами внутригосударственных процедур", - написал Кулеба.

Ранее сообщалось, что в июле Украина и Перу подписали соглашение об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.

Соглашение вводит взаимный безвизовый режим поездок для граждан Украины и Перу сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур. Для граждан Украины останется возможность осуществления безвизовых туристических поездок в Перу на срок до 183 дней, которую Республика Перу ввела односторонним решением в 2003 году.