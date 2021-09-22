SkyUp запустил первый маршрут из Украины в Польшу

Лоукостер SkyUp 20 сентября выполнил первый регулярный рейс в Польшу - из киевского аэропорта "Борисполь" в Лодзь.

Город занимает третье место в Польше по величине населения после Варшавы и Кракова и находится в центральной части страны между Варшавой и Вроцлавом, передает avianews.com.

SkyUp внес в расписание рейсы Киев-Лодзь с частотой два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Самолет авиакомпании будет вылетать из украинской столицы в 18:40, из Лодзи - в 20:20. Время в пути составит чуть менее 2 часов.

Расписание рейсов Киев-Лодзь-Киев SkyUp:

вылет из Киева в 18:40, прибытие в Лодзь в 19:30, понедельник, четверг

вылет из Лодзи в 20:20, прибытие в Киев в 23:05, понедельник, четверг

Минимальная цена перелета из Киева в Лодзь составляет 1 450 грн в обе стороны, если брать с собой только ручную кладь. Ее вес не должен превышать 9 кг, а габариты - 55х40х20 см.

Авиабилеты Киев-Лодзь по тарифу Standard с включенным багажом до 23 кг стоят от 2 800 грн туда-обратно.

С 9 сентября Польша разрешила въезд туристам из Украины, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 одобренными в Евросоюзе вакцинами. В этот перечень входят Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonson&Jonson. После получения последней прививки должно пройти не менее 14 дней. День вакцинации считается нулевым.

Ранее сообщалось, что SkyUp Airlines с 23 октября начнет выполнять рейсы из Киева в эмират Рас-эль-Хайма (ОАЭ).