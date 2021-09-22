Суркис проиграл иск к Порошенко на $350 миллионов в суде Лондона, – адвокат

Высокий суд Лондона отказал в иске Игорю Суркису и группе связанных с ним компаний против Петра Порошенка и Валерии Гонтаревой в деле о национализации "Приватбанка" с требованием компенсации на сумму более $350 млн.

Об этом сообщил адвокат экс-президента Илья Новиков, передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Сегодня вышло решение Лондонского суда, которым полностью отказано Игорю Суркису и группе компаний, принадлежащих его семье, в иске о национализации "Приватбанка". Иск на сумму более $350 млн. Были заявлены претензии к пятому президенту Украины Петру Порошенко и бывшей главе Нацбанка Гонтаревой. Эти претензии суд признал несостоятельными", – сообщил адвокат.

По его словам, сотрудники украинского МИДа пытались ввести Лондонский суд в заблуждение, отправив официальное письмо о том, что Украина в лице МИДа отказалась от государственного суверенного иммунитета по этому иску.

"Если бы суд признал эту версию, в конечном счете платить $350 млн плюс проценты пришлось бы из бюджета Украины. Формально говоря, отказ от иммунитета имеет последствия, государство полностью принимает в иностранном суде на себя ответственность за действия конкретных должностных лиц", – пояснил адвокат.

Новиков добавил, что после решения суда истец – Игорь Суркис – будет обязан возместить судебные издержки.

"Согласно английскому праву этот вопрос обсуждается отдельно, он не решается автоматически и в день вынесения решения. На данный момент эти расходы составляют уже более $2 млн", – уточнил адвокат.

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Как сообщалось, в 2019 году братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский арбитраж против Петра Порошенко, требуя компенсации якобы за невыполнение условий по продаже бывшему президенту около 25% принадлежащих братьям акций телеканала "1+1" в 2015 году.

По данным СМИ, речь в иске шла о том, что 2015 году Петр Порошенко сделал братьям Суркисам предложение продать принадлежащие им 24,6% акций телеканала за $140 млн с рассрочкой оплаты на восемь лет. Однако в 2016 году Порошенко от сделки отказался, хотя договор уже был подписан.

Но после национализации "Приватбанка" в декабре 2016 года переговоры возобновились. Однако тогда условия продажи Суркисами 25% акций телеканала изменились.

Якобы Порошенко предлагал вернуть в обмен на акции конвертированные в капитал в процессе национализации "Приватбанка" средства Суркисов на сумму $248,6 млн, 574 тыс. евро и 1,04 млрд грн.

Напомним, в мае 2019 года совладелец телеканала Игорь Коломойский заявил, что братья Суркисы планируют подать иск в английский суд к пятому президенту Украины Петру Порошенко из-за якобы несостоявшейся сделки по продаже главе государства около 25% принадлежащих братьям акций телеканала "1+1".

Как утверждал бизнесмен, в феврале 2016 года Порошенко "вышел на сделку с Суркисами" и хотел купить у них 25%, а затем договариваться с ним о покупке еще 25% телеканала. Сумма сделки с Суркисами, по словам Коломойского, оценивалась в $240-250 млн.