Торгпред рекомендовал украинским производителям искать альтернативы белорусскому рынку

Украинским производителям в ближайшее время лучше не строить свою бизнес-стратегию на доступе на рынок Беларуси из-за непредсказуемости политической ситуации, что будет влиять и на торговлю.

Такое мнение высказал торговый представитель Украины Тарас Качка, передает Европейская правда.

"С Россией и, к сожалению, Беларусью нам надо понимать, и бизнесу понимать, что строить стратегию на доступе на этот рынок - это абсолютно непредсказуемо", - отметил Качка.

Он отметил, что никто не может гарантировать, что Беларусь врасплох не введет новые санкции из-за недовольства определенным заявлением Украины.

"Если политический дискурс в Беларуси будет развиваться так, как он развивается, то, к сожалению, это будет государство не только куда мы не советуем путешествовать из-за физической опасности, но и с которой мы не советуем торговать - несмотря на то, что это действительно наш рынок, у нас там очень много потребителей. Думаю, в последующие несколько лет ситуация будет хуже, поэтому искать альтернативные рынки может быть лучшей стратегией", - сказал торгпред.

Он добавил, что Украина по этому поводу консультируется с Литвой, которая также имела тесные экономические связи с Беларусью.

Ранее сообщалось, что Украина стала крупнейшим поставщиком картофеля в Беларусь.

Как сообщалось, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Республикой Беларусь и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела аналогичный запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.

Кроме того, ряд стран ЕС ввели ограничения для своих авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве Беларуси, а также запретили белорусской авиакомпании "Белавиа" использовать воздушное пространство своих стран.

Эти меры были приняты после того, как самолет авиакомпании Ryanair 23 мая был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

Чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29. Официальные белорусские СМИ сообщали, что распоряжение посадить самолет дал лично захвативший власть в стране президент Александр Лукашенко.