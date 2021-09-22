Рада одобрила введение европейских правил таможенного оформления партий товаров

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно урегулирования процедуры составления таможенных деклараций на товары, подпадающие под различные субпозиции согласно УКТВЭД, в соответствии с Таможенным кодексом Европейского Союза".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №4517 в первом чтении проголосовали 308 народных депутатов.

Законопроектом предлагается предусмотреть в Таможенного кодексе Украины упрощенное декларирование партии товаров, которые классифицируются в различных субпозициях согласно УКТВЭД (на уровне первых шести знаков) по одному классификационному коду согласно УКТВЭД, при условии, что этому коду соответствует наибольшая ставка пошлины.

При этом предложено распространить упрощенное декларирование партии товаров, которые классифицируются в различных субпозициях УКТВЭД, на экспорт товаров, а также пересчет специфической ставки пошлины в адвалорную для взимания пошлины по наибольшей ставке с субпозиции УКТВЭД в пределах одной товарной позиции УКТВЭД.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью адаптации законодательства Украины к законодательству стран-членов ЕС в части процедуры составления таможенных деклараций.

В пояснительной записке отмечается, что "по расчетам Гостаможслужбы, с учетом фактических показателей импорта в 2019 году реализация положений законопроекта может привести к увеличению поступлений ввозной пошлины в Государственный бюджет Украины на сумму около 150 млн гривен".

При этом Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что предложенные нормы не в полной мере соответствуют европейскому законодательству. Так, регламенты ЕС предусматривают, что вышеуказанный механизм может применяться таможенными органами по заявлению декларанта.