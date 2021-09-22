Кабмин утвердил концепцию трансформации угольных регионов стоимостью 16 миллиардов

Кабинет министров на своем заседании 22 сентября одобрил концепцию государственной целевой программы справедливой трансформации угольных регионов Украины на период до 2030 года.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, одобрение программы станет официальным стартом для процессов постепенной диверсификации монопрофильных экономик угольных городов, создания новых возможностей для жителей этих территорий, передает Интерфакс-Украина.

"В следующем году средствами госбюджета и при поддержке международных партнеров мы начинаем реализацию первых пилотных проектов по трансформации. Долгосрочные проекты обеспечат снижение зависимости локальных экономик от угледобычи", – отметил Шмыгаль.

Концепция охватывает сферой своего действия порядка 850 тыс. жителей, расположенных в 25 территориальных общинах угольных регионов.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, примерный общий объем финансирования программы на 2022-2030 годы составит 15,7 млрд грн, из них из государственного бюджета – 3,6 млрд грн.

Как сообщалось, в феврале 2021 года Германия приняла решение о создании Секретариата энергетического партнерства с Украиной и назначила специальным уполномоченным Федерального правительства ФРГ по трансформации угольных регионов Украины Станислава Тилиха, бывшего премьер-министра земли Саксония.