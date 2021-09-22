Кабмин утвердил концепцию трансформации угольных регионов стоимостью 16 миллиардов
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Кабинет министров на своем заседании 22 сентября одобрил концепцию государственной целевой программы справедливой трансформации угольных регионов Украины на период до 2030 года.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, одобрение программы станет официальным стартом для процессов постепенной диверсификации монопрофильных экономик угольных городов, создания новых возможностей для жителей этих территорий, передает Интерфакс-Украина.
"В следующем году средствами госбюджета и при поддержке международных партнеров мы начинаем реализацию первых пилотных проектов по трансформации. Долгосрочные проекты обеспечат снижение зависимости локальных экономик от угледобычи", – отметил Шмыгаль.
Концепция охватывает сферой своего действия порядка 850 тыс. жителей, расположенных в 25 территориальных общинах угольных регионов.
Согласно пояснительной записке к проекту документа, примерный общий объем финансирования программы на 2022-2030 годы составит 15,7 млрд грн, из них из государственного бюджета – 3,6 млрд грн.
Как сообщалось, в феврале 2021 года Германия приняла решение о создании Секретариата энергетического партнерства с Украиной и назначила специальным уполномоченным Федерального правительства ФРГ по трансформации угольных регионов Украины Станислава Тилиха, бывшего премьер-министра земли Саксония.
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