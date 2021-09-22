Кабмин предложил собирать с владельцев грузовиков по 9 миллиардов в год на ремонт дорог

Кабинет министров поддержал законопроект, который предусматривает оплату за пользование дорогами государственного значения грузовиками весом более 12 тонн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, соответствующий проект закона является частью плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, а такая плата – практика большинства европейских стран.

"Тысячи километров дорог в Украине строится за счет средств налогоплательщиков. При этом тысячи километров украинских дорог получают наибольшую нагрузку и износ именно от грузовиков. Поэтому для них предлагается установить оплату за пользование дорогами общего пользования", – отметил Шмыгаль.

Глава правительства уточнил, что средства с указанной оплаты будут консолидироваться в государственном дорожном фонде – это будет дополнительным ресурсом для создания новой инфраструктуры.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, в случае введения системы взимания платы для транспортных средств массой от 12 тонн на определенных Кабмином дорогах государственного значения дополнительные поступления могут составить до 9 млрд грн.

При этом взымаемую за проезд грузовиков плату, а также поступления от штрафов за неоплачиваемый проезд, предложено направить в Дорожный фонд, за счет средств которого финансируется ремонт и строительство дорог.