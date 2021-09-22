Минздрав сделает обязательной вакцинацию от коронавируса для чиновников и педагогов

Министерство здравоохранения по поручению Кабинета министров внесет сотрудников учреждений образования, министерств, органов центральной и местной власти в перечень профессий, которые обязаны пройти вакцинацию от COVID-19.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр здравоохранения Валерий Ляшко сообщил во время заседания правительства в среду, 22 сентября.

Он напомнил, что приоритетные группы населения, которые вакцинировались на первых этапах кампании уже достигли уровня вакцинации 80%. По словам министра, это медицинские работники, военнослужащие, сотрудники МВД, Нацгвардии и ГСЧС.

"В других органах государственной власти ситуация, к сожалению, не такая оптимистическая. Поэтому по итогам нашего утреннего совещания предлагаем начать внедрение обаятельных профилактических прививок против острого респираторного заболевания COVID-19. В частности, для сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и других органов центральной власти и их подразделений, а также местных государственных администраций", – рассказал Ляшко.

Он напомнил, что согласно действующему законодательству, Минздрав может вводить обязательную вакцинацию против отдельных инфекционных болезней для отдельных профессий, производств и организаций.

Ляшко предложил Кабмину принять соответствующее протокольное поручение, его предложение поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщалось, Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила установить с 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всей Украины.

При этом на минувшей неделе Кабинет министров установил новые карантинные требования в разных зонах так называемого "адаптивного карантина", смягчив ограничения для вакцинированных коллективов и граждан.

В частности, ограничения желтого уровня эпидбезопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и как минимум 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины.

Для контроля за вакцинацией посетителей или персонала будут введены "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты.