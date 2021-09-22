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Кабмин предложил ввести штрафы за использование поддельных COVID-сертификатов

Новини БізнесЦензор Влада

Кабмин предложил ввести штрафы за использование поддельных COVID-сертификатов

Кабинет министров поддержал законопроект о внесении изменений к Уголовный кодекс относительно ответственности за подделку документов о вакцинации.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Такие безответственные действия – это угроза для всего общества, и мы будем реагировать соответствующим образом", – подчеркнул глава правительства.

Таким образом, предлагается установить штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто будет сознательно использовать поддельные документы.

Штраф др 68 тыс. грн или лишение свободы до двух лет с лишением права занимать должность на 1-3 года предлагается предусмотреть для врачей, которые вносят неправдивую информацию о прививке.

В то же время штраф до 170 тыс. грн или лишение свободы до трех лет может быть применено за подделку таких документов с целью их распространения.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Telegram


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знайшли собі зароботок , далі буде гірше як не проснетеся.....зробіли таку собі пландемію яка веде до рабства всього людства зі своїм барановирусом. хто бі мог подумать що таке буде три роки тому.....
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22.09.2021 17:22 Відповісти
Цікаво, а якби так за поддєлку і распространєніє банкнот на 170 тисяч грн штрафувати виробляти доляри було б рентабельно? Ато "від п'ято до семи і далєє" якось неадекватно виглядає...
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22.09.2021 20:05 Відповісти
Підріли. Знаю людей яким медично притипоказана вакцинація зараз і що їм робити, залишитись без роботи і з голоду здохнути?
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23.09.2021 06:50 Відповісти
Криворукі, не можуть закони написати нормальні.
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23.09.2021 06:52 Відповісти
"Такие безответственные действия - это угроза для всего общества, и мы будем реагировать соответствующим образом", - подчеркнул глава правительства.

БЕЗОТВЕТСВТЕННО БЫЛО В МАРТЕ 2020 не закрыть границу. Это преступно безответственно!
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23.09.2021 10:14 Відповісти
 
 