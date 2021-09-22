Кабмин предложил ввести штрафы за использование поддельных COVID-сертификатов

Кабинет министров поддержал законопроект о внесении изменений к Уголовный кодекс относительно ответственности за подделку документов о вакцинации.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Такие безответственные действия – это угроза для всего общества, и мы будем реагировать соответствующим образом", – подчеркнул глава правительства.

Таким образом, предлагается установить штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто будет сознательно использовать поддельные документы.

Штраф др 68 тыс. грн или лишение свободы до двух лет с лишением права занимать должность на 1-3 года предлагается предусмотреть для врачей, которые вносят неправдивую информацию о прививке.

В то же время штраф до 170 тыс. грн или лишение свободы до трех лет может быть применено за подделку таких документов с целью их распространения.