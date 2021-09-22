Ряд регионов может перейти в "красную" зону карантина в ближайшее время, – Шмыгаль

В ближайшее время ряд регионов может перейти в "красную" зону эпидемической опасности, что повлечет ужесточение карантинных ограничений.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.

"Темпы распространения коронавируса свидетельствуют о том, что в ближайшее время некоторые регионы могут перейти в "красную" зону. В этих регионах бизнес сможет работать, если все сотрудники и все посетители будут на 100% вакцинированы двумя дозами вакцины", – сказал премьер.

Он напомнил, что с завтрашнего дня по всей стране вводится "желтый" уровень эпидемической опасности.

"Это в первую очередь подразумевает дополнительные ограничения относительно дистанции, количества мест в общественных заведения. Мы предлагаем бизнесу два варианта работы. Первый – это работать без дополнительных ограничений, но для этого 80% персонала и все посетители должны быть вакцинированы. Бизнес должен самостоятельно проверять COVID-сертификаты. И второй вариант – работать со всеми дополнительными ограничениями", – добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила установить с 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всей Украины.

При этом на минувшей неделе Кабинет министров установил новые карантинные требования в разных зонах так называемого "адаптивного карантина", смягчив ограничения для вакцинированных коллективов и граждан.

В частности, ограничения желтого уровня эпидбезопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и как минимум 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины.

Для контроля за вакцинацией посетителей или персонала будут введены "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты.