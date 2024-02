Акционеры "Донецкстали" планируют согласовать финпомощь на 13 миллиардов

Акционеры ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод" (Покровск Донецкой области) намерены переизбрать наблюдательный совет в том же составе еще на три года. Кроме того, планируется дать предварительное согласие на совершение крупной сделки в виде финансово-возвратной помощи на 13,2 млрд грн с одним контрагентом.

Соответствующие вопросы внесены в повестку дня внеочередного собрания акционеров компании, назначенного на 22 октября, передает Интерфакс-Украина.

Согласно проектам решений, обнародованным в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, акционерам предлагается переназначить еще на три года членами набсовета Руслана Богданова как представителя компании Treimur Investments Limited, Елену Амитан как представителя Altana Limited и Ивана Юрченко как представителя Metinvest B.V. (Нидерланды).

Кроме того, на основании ч.3 ст.70 закона Украины "Об акционерных обществах" предлагается предварительно дать согласие на совершение крупных сделок в течение одного года, характер сделок – предоставление возвратной финансовой помощи; предельная совокупная стоимость сделок с одним контрагентом – 13,2 млрд грн.

ЧАО "Донецксталь"-метзавод" по итогам 2020 года сократило чистую прибыль на 20,9% по сравнению с предыдущим годом – до 2 млрд 323,845 млн грн, также на 20,9% уменьшило в прошлом году и чистый доход – до 10 млрд 161,581 млн грн. Непокрытый убыток на конец прошлого года составил 22 млрд 290,423 млн грн.

"Донецксталь"-метзавод" создан на производственных мощностях Донецкого металлургического завода (ПАО "ДМЗ).

По данным НДУ на второй квартал 2021 года, в собственности Metinvest B.V. (Нидерланды), Altana Ltd. и Treimur Investments Ltd. (обе - Британские Виргинские о-ва), а также Misandyco Holdings Ltd. (Кипр) находится по 24,99% акций ЧАО.

Уставный капитал ЧАО – 77,988 млн грн, номинал акции - 0,01 грн.