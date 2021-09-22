Кремль связал увеличение транзита газа через Украину с ростом закупок в Европе

Россия в настоящее время близка к историческому максимуму по поставкам газа в Европу, для увеличения транзита через Украину европейские потребители должны увеличить покупку "голубого топлива".

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

Его просили прокомментировать заявление старшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна, потребовавшего от России увеличить поставки газа в Европу через Украину.

"Я не сомневаюсь, что "Газпром" и специалисты "Газпрома" будут готовы господину Хохштейну объяснить суть происходящего, а главное, объяснить очень простую истину: газ сначала продается, потом он добывается и только потом он транзитируется. Невозможно транзитировать газ, не продав его", – сказал Песков.

По его словам, "российская сторона на 100% и даже больше выполняет обязательства перед европейскими потребителями".

"Более того, насколько нам известно, мы сейчас близки к историческому максимуму по объемам поставок газа европейским покупателям...Чтобы увеличить объемы поставок газа, например, после 2024 года через Украину нужно соответственно увеличить объемы газа, который куплен в Европе", – добавил пресс-секретарь Путина.

Как сообщалось, накануне спотовые цены на газ в Европе превысили $912 за тысячу кубометров после того, как "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа".оглашения итогов аукциона на транзитные мощности Украины и Польши на октябрь.

До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается около месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро вторника резервы составляли 71,73%, что на 15,8 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

Напомним, США и Германия достигли договоренностей относительно условий завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.