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Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка "Финансовая инициатива"

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Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты вкладчикам ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" в связи с завершением его ликвидации.

Как сообщает пресс-служба Фонда, 20 сентября решением исполнительной дирекции Фонда утвержден ликвидационный баланс и отчет о завершении ликвидации банка.

"Фонд прекращает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день утверждения ликвидационного баланса банка… С момента утверждения ликвидационного баланса ликвидационная процедура банка считается завершенной", – сказано в сообщении.

По данным Фонда, в рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчики банка получили 3,76 млрд грн, что составляет 96,3% от общего гарантированной суммы.

Как сообщалось, постановление НБУ об отнесении ПАО "КБ "Финансовая инициатива" к категории неплатежеспособных" было принято еще 23 июня 2015 года.

Однако Фонд гарантирования вкладов физических лиц смог начать процедуру ликвидации ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" только в мае 2019 года из-за затянувшихся судебных споров.

ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" основан в 2005 году.

Его 100%-ным бенефициаром на март 2015 года через Quickcom Limited и ООО "Инвест-Сервис" был Олег Бахматюк, который также являлся крупнейшим акционером VAB Банка, решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации которого НБУ принял 20 марта 2015 года.

Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2015 года по размеру активов банк "Финансовая инициатива" занимал 16 место (19,18 млрд грн) среди 133 украинских банков.

Автор: Михайло Орлюк
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