СБУ обнаружила схему хищения песка и гравия на Закарпатье на 130 миллионов

Служба безопасности в Закарпатской области раскрыла еще одну схемы хищения природных ресурсов в русле реки Тиса и на ее притоках.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что разоблачили еще одного руководителя управления государственного водного хозяйства, который "прикрывал" теневую добычу песчано-гравийной смеси под видом расчистки и регулирования русел горных рек.

По данным СБУ, убытки государству от деятельности только этого чиновника оценили в более 56 млн грн.

"По данным следствия, чиновник, в обязанности которого входит сохранение местной экосистемы, согласился "закрыть глаза" на ее разрушения. Зато предоставил предпринимателям полный бесконтрольный доступ для проведения работ без разрешений", – говорится в сообщении.

Сейчас руководителю межрайонного управления водного хозяйства сообщено о подозрении по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Также ранее по материалам СБУ сообщила о подозрении по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых) Уголовного кодекса Украины его "партнерам" по сделке, пяти руководителям частных предприятий. Убытки государства от их деятельности оценены в более 76 млн грн.

В СБУ напомнили, что в рамках этого дела в августе сообщили о подозрении заместителю руководителя одного из межрайонных управлений водного хозяйств и двум руководителям частных предприятий. Общие убытки от схемы составляют более 250 млн грн.