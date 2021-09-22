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Неизвестные обстреляли автомобиль помощника Зеленского Шефира

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Неизвестные обстреляли автомобиль помощника Зеленского Шефира

В среду, 22 сентября, около 10 утра, неподалеку от села Лесники (Киевская область) неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что ранения получил водитель Шефира. Сам помощник президента не пострадал.

По данным полиции, в автомобиль попало более 10 пуль.

Правоохранители ввели спецоперацию по поимке преступников.

Неизвестные обстреляли автомобиль помощника Зеленского Шефира 01

Как сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова на странице в Facebook, начато уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст.115 УКУ).

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, обстрел связан с агрессивной кампанией противодействия активной политике Зеленского по снижению влияния олигархов на общественные процессы, пишет Интерфакс-Украина.

Отметим Сергей Шефир – доверенное лицо президента Владимира Зеленского. Он выполняет личные поручения главы государства, а также ведет все финансовые дела структур компании "95 квартал". По данным главреда ЦензорНет Юрия Бутусова, именно Шефир лично контактирует со всеми олигархами, имеет право расставлять кадры на многие должности, в частности, в энергетике, Государственной фискальной службе. Шефир имеет неограниченный доступ к Зеленскому и имеет возможность доносить ему любую информацию.

Автор: Юлiя Недашківська
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А почему стреляли исключительно по месту водителя? И кого это так бояться слуги неукраинского народа, что ездят на бронированных автомобилях? Мы же их всех так любим...
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22.09.2021 12:26 Відповісти
 
 