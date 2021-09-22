Акционер "Альфа-Банка" разместил евробонды на $100 миллионов

Акционер АО "Альфа-Банк" – компания ABH Ukraine Limited (42,4% акций) – совершила два новых выпуска еврооблигаций на общую сумму $100 млн с ежеквартальной выплатой купонов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что выпуски разместили в виде нот участия в кредите (LPN – loan participation notes) на сумму $50 млн с погашением 5 июля 2024 года (ISIN XS2388153558) и еще на $50 млн с погашением 22 января 2025 года(ISIN ISIN XS2388153715).

В банке уточнили, что уровень доходности по выпускам отображает текущую ситуацию на международных рынках капитала. Еврооблигации были выпущены по правилам, обозначенным в Положении "S" Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

По состоянию на 21 сентября 16 выпусков ABH Ukraine Limited пребывают в обращении, среди которых 14 – в долларах США, два – в евро, еще 13 выпусков были погашены.

Как сообщалось, в июне 2020 года основной акционер украинского "Альфа-Банка" – кипрская компания ABH Ukraine Limited – увеличил долю участия в капитале банка с 38,2019% (по состоянию на 1 января 2020 года) до 42,4% путем выкупа доли MSP Stiftung (Лихтенштейн).

В результате сделки Михаил Фридман увеличил свое опосредованное участие в уставном капитале "Альфа-Банка" до 32,86% (с 31,48% – на 1 января 2020 года), Герман Хан – до 21% (с 20,09%), Алексей Кузьмичев –- до 16,32% (15,64%) и Петр Авен – до 12,4% (с 11,88%).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.

По состоянию на 1 марта 2021 года "Альфа-Банк" по размеру общих активов занимал 6 место (109,94 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.