Бывших топ-менеджеров частной компании Днепра будут судить за неуплату налогов на 37 миллионов

Прокуроры Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт относительно бывшего исполняющего обязанности гендиректора и главного бухгалтера частного предприятия в намеренном уклонении от уплаты налогов и служебном подлоге.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Расследование показало, что предприятие арендует у Днепровского горсовета земельные участки в городе Днепр, на которых построен развлекательный комплекс. Обвиняемые в течение января 2018 года-декабря 2020 года, по предварительному сговору, внесли неправдимые данные в налоговые декларации предприятия. Вследствие этого снизили арендную плату за землю на общую сумму более 37 млн грн.

Прокурором предъявлен гражданский иск к подозреваемым о возмещении нанесенного вреда на 37 млн грн.

Кроме того, во время досудебного расследования с целью возмещения ущерба было арестовано имущество и денежные средства предприятия и имущество подозреваемых на сумму около 500 млн грн.