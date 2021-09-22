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Новини Фінанси
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За три недели налоговой амнистии в бюджет поступило 1,5 миллиона, – Гетманцев

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За три недели налоговой амнистии в бюджет поступило 1,5 миллиона, – Гетманцев

В рамках налоговой амнистии, которая стартовала 1 сентября, в госбюджет поступило 1,5 млн грн.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает hromadske.

По его словам, всего украинцы подали "нулевую декларацию" об активах на 30 млн грн.

Гетманцев добавил, что процесс уплаты таких платежей в госбюджет длится несколько дней.

"Мы не ожидали в течение первого месяца какого-то бума – люди видят, люди разбираются, что к чему, но количество ежедневно увеличивается", – отметил нардеп.

Как сообщалось, в июле президент Владимир Зеленский подписал закон о проведении инициированной им же налоговой амнистии, в рамках которой сомнительные активы можно будет легализировать, уплатив 5% в госбюджет. МВФ увидел в этом риски отмывания нелегальных денег и проведет анализ связанных с этим законом.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  hromadske


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Поступило 1,5 миллиона, а украдено 1,5 миллиарда...
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22.09.2021 11:29 Відповісти
Вот это сумма, ну теперь заживем.))
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22.09.2021 11:35 Відповісти
Это был один платёж-от самого Гетманцева.Сделал зеленомордому ишаку приятное.
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22.09.2021 11:52 Відповісти
 
 