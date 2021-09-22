Норвегия увеличит поставки газа для Европы на фоне резкого роста цен

На фоне резкого роста цен на газ в Европе норвежская компания Equinor объявила, что с 1 октября увеличит объемы экспорта природного газа для стран континента.

Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что компания Equinor является вторым крупнейшим поставщиком газа в Европу после российского "Газпрома".

"Equinor и партнеры получили разрешение увеличить экспорт газа с норвежского континентального шельфа", - сообщает компания, указывая на "необычные" условия на европейском газовом рынке в период приближения зимы.

В сообщение говорится об увеличении на 2 млрд кубометров, что по подсчетам агентства Reuters означает рост экспорта из Норвегии на 2%.

Цены на газ в Европе начали резко расти еще этим летом, и некоторые биржевые ценовые показатели поднимались более чем на 250% по сравнению с январем прошлого года. Это подталкивает цены также для домашних потребителей, которые во многих странах Европы защищены на государственном уровне - в частности в Германии предусматривают рост на 11,5%.

Франция, Италия и другие страны континента объявили дополнительные субсидии для защиты домашних потребителей и для помощи производствам.

Британское правительство заявило о возможных кредитах для поддержки компаний, оказавшихся под давлением.

Среди причин называют большие расходы газа в течение прошлой затяжной зимы, а также рост потребления промышленными предприятиями, которые возобновляют работу после замедления в начале пандемии COVID-19.

Международные цены на энергию также выросли учитывая ограничения и взыскания за выбросы угольными электростанциями в Европе, ремонты мощностей на атомных электростанциях континента и из-за увеличения спроса на сжиженный газ в странах Азии.

Важным обстоятельством на рынке называют также то, что российский "Газпром" в течение лета уменьшил поставки газа в Европу, и на фоне конкуренции с Азией европейские газохранилища теперь имеют меньшие запасы чем обычно.

Украина, крупнейший транспортер российского газа в Европу, обвиняет Россию в намеренном сокращении объемов транзита по украинским трубопроводам.

Руководитель украинской компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон неоднократно в ряде интервью СМИ обвинил Россию в "шантажировании" Европы тем, что он называл "искусственным дефицитом" топлива.

Украина утверждает, что Россия заинтересована в дефиците газа в Европе в частности для того, чтобы добиться более быстрого разрешения на запуск недавно построенного газопровода "Северный поток-2", пролегающего по дну Балтийского моря.

"Украина постоянно предлагает дополнительные транзите мощности для поставки дополнительных объемов газа в ЕС. Однако "Газпром", к сожалению, постоянно отказывается от них", - заявил Сергей Макогон в этом месяце.

Он тогда также добавил:"создается впечатление, что таким поведением "Газпром" не только стимулирует дальнейший рост цен на газ в ЕС, но и посылает крайне прозрачные сигналы в Европу, что дополнительные объемы газа возможны только через "Северный поток-2".

Россия отвергает обвинения в манипуляциях газом и подчеркивает, что выполняет контрактные обязательства, но специалисты указывают на уменьшение объемов экспорта российского газа по сравнению с прошлыми годами.