Больше половины детсадов на Киевщине приостановят работу после ужесточения карантина, – ОГА

В "желтой зоне" карантина в Киевской области продолжат работу 48% детсадов, 57% школ, 48% внешкольных учебных заведений и 86% учреждений профессионально-технического образования.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации.

"Среди новшеств "желтой" зоны эпидопасности – запрещение посещения заведений, в которых нет 80% вакцинированных в коллективе. Поэтому у наших педагогов осталось очень мало времени, чтобы ситуацию исправить и обеспечить полноценную работу образовательной сферы. Те садики, школы, учреждения профессионально-технического и профессионального образования и университеты, которые не соблюдут этого требования, будут закрыты. На онлайн-обучение детей на этот раз переводить не будут. Это справедливое и нужное решение, ведь доступ к вакцинации педагоги получили еще в апреле", – подчеркнул глава Киевской ОГА Василий Володин.

Всего на Киевщине функционирует 1255 учебных заведений, где работает суммарно 52 432 человек. Сейчас в регионе работу в "желтой" зоне епіднебезпеки смогут продолжить 653 заведения. Среди них: