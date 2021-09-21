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Хмельницкая АЭС купила электромобили Hyundai по миллиону за штуку

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Хмельницкая АЭС купила электромобили Hyundai по миллиону за штуку

Обособленное подразделение "Хмельницкая атомная электростанция" госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" 9 сентября по результатам тендера заказал ООО "Хюндай мотор Подолье" легковых автомобилей на 2,07 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма поставит два электромобиля Hyundai Ioniq по 1,04 млн грн за штуку. Автомобили будут иметь запас хода 311 км, подушки безопасности, систему антизапотевания, а также дополнительные опции: первое техобслуживание за счет поставщика, видео регистратор с картой памяти 4 Гб.

В автосалонах, в зависимости от комплектации, Hyundai Ioniq продается по цене от 935 тыс. грн до 1,05 млн грн.

Единственным конкурентом победителя на торгах было днепровское ЧП "Аэлита" Игоря Резяпова, которое предложило на 2 тыс. гр. большую сумму.

Учредителями ООО "Хюндай мотор Подолье" являются ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Богдан-Капитал", ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Сова", Николай Павловский.

Бенефициары "Хюндай мотор Подолье" – Павловский и бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Наші гроші


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