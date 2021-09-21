Apple разрабатывает технологию выявления признаков депрессии через iPhone
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Американская Apple Inc. разрабатывает технологию, которая сможет помочь диагностировать депрессию и снижение когнитивных способностей.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники и внутренние документы компании, передает Интерфакс-Украина.
Исследователи компании надеются, что смогут выявить цифровые сигналы, которые будут ассоциироваться с тем или иным состоянием пользователя, чтобы создать алгоритмы для их надежного определения.
Компания ранее объявила о партнерстве с Калифорнийским университетом, который занимается исследованием стресса, тревожности и депрессии, а также с фармацевтической компанией Biogen Inc., исследующей умеренные когнитивные нарушения.
Ранее разработки Apple в сфере заботы о здоровье преимущественно касались функций выпускаемых компанией "умных" часов AppleWatch.
Новые исследовательские проекты компании пока находятся на ранних этапах и могут не привести к разработке новых функций iPhone.
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A стосовно депресії, достатньо лише прибрати з айфонів Інстаграм, і не буде ніякої депресії від заздрощів у тепешок.