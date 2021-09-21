Минцифры запустило международную версию единого экспортного веб-портала

Государственное учреждение "Офис по развитию предпринимательства и экспорта" запустило международную версию единого экспортного веб-портала на платформе "Дия.Бизнес".

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Целью запуска международной версии веб-портала является продвижение украинских приоритетных секторов, украинских и международных мероприятий, которые организуются на территории Украины, а также помощь в налаживании двустороннего сотрудничества между украинскими компаниями и потенциальными зарубежными партнерами.

Англоязычная версия веб-портала предусматривает следующие функции и возможности:

аналитическая информация о фокусных для экспорта секторах Украины;

календарь бизнес-событий, запланированных в Украине: перечень и описания всех выставок, торговых миссий, форумов и тому подобное;

актуальные новости о внешнеэкономической деятельности и развитии украинской бизнес-среды;

доступ к Каталогу украинских экспортеров - верифицированной базе контактов украинских компаний, желающих найти партнеров за рубежом;

кейсы - истории успеха предпринимателей, которые успешно вышли на международные рынки.

Вся информация на веб-портале, учитывая стандартные формы, необходимые для различных процедур и запросов, является бесплатной.

Международная версия единого экспортного веб-портала размещена в защищенном дата-центре и отвечает мировым стандартам защиты от киберугроз. Информация пользователей хранится в зашифрованном виде, чтобы исключить их перехват или похищение.