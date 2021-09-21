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Сегодня вечером возможны ограничения на вход на три станции метро в Киеве

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Сегодня вечером возможны ограничения на вход на три станции метро в Киеве

22 сентября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" в Киеве футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк) возможны некоторые изменения в работе столичного метро.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

Так, перед началом игры (в 21:00) возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  КГГА


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