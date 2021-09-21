Минфин продолжил повышать ставки по гривневым облигациям

Министерство финансов на состоявшемся 21 сентября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) увеличило объем привлеченных средств до 5 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных шестимесячніе ОВГЗ были размещены на 17,2 млн грн под 9,7% годовых. Две недели назад Минфин размещал такие бумаги по ставке 9,73%.

Кроме того, годичные ОВГЗ были размещены на 1,71 млрд грн под 11,49% годовых. Неделей ранее они размещались под 11,37%, а две недели назад – под 11,15% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года были проданы на 620,73 млн грн, ставка по ним несколько снизилась – до 11,47% с 11,49% неделей ранее.

В то же время от размещения двухлетних облигаций поступило 244,56 млн грн, при этом ставка по ним выросла до 12,34% с 12,09% годовых на прошлом аукционе.

Еще 97,25 млн грн принесло размещение трехлетних ОВГЗ, при этом ставка доходности по этим ценным бумагам выросла до 12,49% годовых с 12,3% неделей ранее.

Кроме того, Минфин разместил двухлетние валютные ОВГЗ в долларах США на $86,55 млн под неизменные 3,9% годовых.

Как сообщалось, на прошлом аукционе Министерство финансов сократило объем продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) до 1,17 млрд грн, существенно повысив ставки по гривневым облигациям сроком обращения до двух лет.