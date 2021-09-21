Минфин продолжил повышать ставки по гривневым облигациям
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Министерство финансов на состоявшемся 21 сентября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) увеличило объем привлеченных средств до 5 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.
В частности, самые короткие из предложенных шестимесячніе ОВГЗ были размещены на 17,2 млн грн под 9,7% годовых. Две недели назад Минфин размещал такие бумаги по ставке 9,73%.
Кроме того, годичные ОВГЗ были размещены на 1,71 млрд грн под 11,49% годовых. Неделей ранее они размещались под 11,37%, а две недели назад – под 11,15% годовых.
Облигации сроком обращения полтора года были проданы на 620,73 млн грн, ставка по ним несколько снизилась – до 11,47% с 11,49% неделей ранее.
В то же время от размещения двухлетних облигаций поступило 244,56 млн грн, при этом ставка по ним выросла до 12,34% с 12,09% годовых на прошлом аукционе.
Еще 97,25 млн грн принесло размещение трехлетних ОВГЗ, при этом ставка доходности по этим ценным бумагам выросла до 12,49% годовых с 12,3% неделей ранее.
Кроме того, Минфин разместил двухлетние валютные ОВГЗ в долларах США на $86,55 млн под неизменные 3,9% годовых.
Как сообщалось, на прошлом аукционе Министерство финансов сократило объем продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) до 1,17 млрд грн, существенно повысив ставки по гривневым облигациям сроком обращения до двух лет.
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