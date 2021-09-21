Новый пункт массовой вакцинации в Киеве начал работу в ТРЦ Ocean Plaza

ТРЦ Ocean Plaza в Киеве (ул. Антоновича, 176) 21 сентября открыл центр массовой вакцинации против COVID-19.

Об этом говорится в сообщении ТРЦ в Facebook.

"Для всех желающих сделать прививку сообщаем, что с 21 сентября центр будет работать ежедневно - с 11:00 до 17:00 на нулевом этаже ТРЦ возле магазина Watsons. Обеденный перерыв: 13:00-14:00", - сказано в сообщении.

Записаться на вакцинацию могут все желающие в возрасте от 18 лет по телефону контакт-центра Минздрава: 0 800 60 20 19 или на сайте helsi.me.

В пункте будет действовать живая очередь. Тем, кто не имеет декларации с семейным врачом, необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.

Ранее сообщалось, что ООО "Эпицентр К" совместно с Министерством здравоохранения Украины открыло пункты вакцинации в торговых центрах "Эпицентр" по всей Украине.