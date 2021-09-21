Фонд гарантирования повторно выставил на продажу права на два самолета авиакомпании Коломойского

Фонд гарантирования вкладов повторно выставил на продажу на аукционе право требования по кредиту авиакомпании, в залоге по которому находятся два самолета Boeing.

Повторные торги состоятся 5 октября в системе "Prozorro.Продажи", сообщает пресс-служба Фонда.

Актив находится в залоге НБУ и принадлежит "Златобанку", который находится в ликвидации. Общая сумма задолженности по кредитному договору составляет 817,9 млн грн.

"Обеспечением исполнения обязательств по кредиту выступают два пассажирских самолета Boeing 737-500, каждый из которых оснащен двумя двигателями типа CFM56-3С-1 (год выпуска воздушных судов – 1993), а также имущественные права на денежные средства по договору выполнения чартерных авиаперевозок", – отмечается в сообщении.

Начальная цена лота составит 817,9 млн грн, торги пройдут по голландской модели аукциона (со снижением цены).

Как сообщалось, ранее Фонд гарантирования вкладов уже выставлял на продажу этот лот за 803,6 млн грн на аукционе с повышением цены, однако безуспешно.

Фонд гарантирования не уточняет название компании-заемщика, но согласно паспорту актива и данным специализированных сайтов, речь идет о двух самолетах Boeing 737-500 1993 года выпуска, который входил в состав флота авиакомпании МАУ, но с 2017-2018 годов находятся на хранении в аэропорту "Борисполь".

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.