Фонд госимущества ввел в состав набсовета "Центрэнерго" главу кабинета Ермака

Акционеры ПАО "Центрэнерго" на внеочередном дистанционном собрании 16 сентября избрали новый состав наблюдательного совета генкомпании.

Об этом говорится в сообщении Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, акционеры вывели из совета Олесю Шевчук и Полину Андриенко (обе – из Фонда госимущества, ФГИ), Михаила Горбана и Михаила Столетнего (оба – юристконсульты "Приватбанка").

Первый замглавы ФГИ Денис Кудин переизбран членом НС, также в него вошли Андрей Гота, Александр Мужель, Валерий Щекатуров и Валерий Безлепкин.

Гота в настоящее время возглавляет кабинет главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. С декабря 2015 года по август 2020 года работал главным специалистом, первым секретарем по экономическим вопросам посольства Украины в США. Избран как представитель ФГИ.

Мужель указан как основатель группы компаний, которая занимается разработкой IT-технологий, торговлей, управлением коммерческой недвижимостью и финансовым посредничеством. Инвестбанкир ранее работал на разных должностях в ING, VTB Capital и Merrill Lynch. Избран как независимый директор.

Щекатуров указан как физическое лицо-предприниматель. Согласно данным открытых реестров, в настоящее время является бенефициаром ООО "Париде" и ООО "Глобус Истейт", которые специализируются на купле-продаже, аренде и эксплуатации недвижимости. Избран как независимый директор.

Безлепкин ранее, в частности, возглавлял "Харьковгаз", также был директором департамента ЖКХ Запорожского горсовета. Избран как независимый директор.

Как сообщалось, комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий на заседании 13 августа выбрал независимых членов и представителей государства в набсовет "Центрэнерго". В начале сентября один из пяти отобранных кандидатов Владислав Войтенко (в 2010-2017 годах директор по закупкам и оптовым продажам ООО "Вог ритейл") отозвал свою кандидатуру.

Кабинет министров 15 сентября согласовал вышеуказанные кандидатуры в набсовет "Центрэнерго" как победителей отбора, проводимого комитетом по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.

Перед советом стоит задача помочь стабилизировать финансовую ситуацию в генкомпании, обеспечить бесперебойный отопительный сезон 2021-2022 годы и приватизацию предприятия.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 - пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.