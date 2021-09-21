Рада направила на доработку законопроект Кабмина об экономической реинтеграции мигрантов

Верховная Рада вернула на доработку проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №4669 в первом чтении проголосовали 147 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. После этого депутаты 330 голосами вернули документ на доработку.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано внедрение программы содействия инвестированию заработанных гражданами Украины за рубежом средств в развитие малого и среднего предпринимательства в Украине, в частности путем предоставления им помощи от государства.

Согласно законопроекту, право на получение помощи получат граждане Украины, которые проводили оплачиваемую деятельность за рубежом более одного года.

Ожидается, что размер такой помощи будет составлять до 150 тыс. грн. Одно из важных условий поддержки – размер государственной помощи должен быть пропорциональным размеру инвестиций от заявителя. То есть участник поддержки должен инвестировать и собственные средства, заработанные за рубежом.

Законопроектом также предусматривается, что финансирование программы для экономической реинтеграции трудовых мигрантов зависит от их страхового стажа. Так, граждане Украины, имеющие страховой стаж более 10 лет, смогут получить единовременную помощь на безвозвратной основе за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

В то же время граждане, имеющие меньший страховой стаж, смогут получить помощь в форме беспроцентного государственного займа и должны вернуть средства в течение следующих 5 лет.

Согласно пояснительной записке, Кабмин планирует, что в целом помощь от государства благодаря принятию законопроекта смогут получить всего 700 человек. Это число правительство рассчитало исходя из того, что лишь 0,2% безработных имеют навыки и склонность к предпринимательской деятельности или самозанятости.

Предполагается, что предельный размер пособия для экономической реинтеграции для трудовых мигрантов не будет превышать 150 тыс. грн. Поэтому общий размер потребности в дополнительных средствах на год составит 108 млн грн , из них 50 млн грн из государственного бюджета на возвратной основе и 58 млн грн из бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на безвозвратной основе.