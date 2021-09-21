Google заключила одну из самых дорогих сделок по покупке недвижимости в истории США

Компания Google, входящая в холдинг Alphabet Inc., покупает офисное здание на Манхэттене за $2,1 млрд.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, это говорит о повышении интереса крупных технологических компаний к офисным помещениям, несмотря на то, что они разрешают персоналу работать "на удаленке".

Объявленная покупка Google офисного здания в Нью-Йорке является самой дорогой сделкой в данном сегменте с начала пандемии COVID-19 и одной из самых дорогих в истории США, по данным компании Real Capital Analytics. Продавцами выступили две канадские фирмы - Oxford Properties Group и CPP Investments.

Офисное здание на Манхэттене сейчас находится на стадии строительства и, как ожидается, будет открыто в середине 2023 года.

Google уже арендует здание площадью 1,3 млн кв. футов в районе Гудзон-сквера - бывший грузовой терминал. При этом у компании есть опцион на его покупку, который, по заявлениям ее представителей, она намерена реализовать в первом квартале 2022 года.

Google более активно, чем многие другие крупные техкомпании, предоставляет сотрудникам возможность удаленной работы. Компания отпустила работников "по домам" еще весной 2020 года. В начале сентября Google объявила о переносе выхода своих сотрудников на работу в офис до 10 января 2022 года на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США. В компании заявили также, что, помимо принятой меры, работникам будут предоставлены выходные дни 22 октября и 17 декабря этого года.

Ранее сообщалось, что Google сократила зарплату своим сотрудникам, которые решили продолжить работу в удаленном формате и переехали в менее дорогие районы, подальше от офиса, где они раньше работали. Зарплата сотрудников будет напрямую зависеть от места удаленной работы, и для некоторых сотрудников это повлечет снижение оплаты на 5-25%.