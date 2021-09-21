Рада урегулировала сроки предоставления админуслуг во время карантина

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно течения сроков обращения за получением административных и других услуг во время действия карантина".

Как передает БизнесЦензор, за соответствующий законопроект №5454 в первом чтении проголосовали 313 народных депутатов, его принятие в целом как закона поддержали 319 нардепов.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано урегулирование вопроса приостановления сроков обращения за получением административных услуг во время карантина.

В частности, предлагается установить, что на период карантина теперь не будет останавливаться течение сроков предоставления административных и других услуг (в отличие от сроков обращения за предоставлением этих услуг, ход которых будет оставаться остановленным).

Как пояснили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации, это позволит украинцам своевременно получать админуслуги, а госорганы больше не смогут затягивать сроки их предоставления, ссылаясь на карантин.

"Реализация законопроекта позволит восстановить ход сроков предоставления админуслуг, чтобы карантин не влиял на время получения услуги, а также обеспечит рассмотрение "остановленных" заявлений по очередности их поступления", – отмечается в сообщении.

При этом граждане смогут обращаться за админуслугами, как и раньше, без ограничения в сроках, ведь на время карантина сроки обращения за услугами остановлены. Однако у государственных органов появится четкий алгоритм действий по обработке заявлений, срок рассмотрения которых был остановлен.