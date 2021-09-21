"Укравтодору" возместят 87 миллионов из-за нарушений обязательств по контракту

Недобросовестный подрядчик возместит "Укравтодору" 87 млн грн в связи с нарушением обязательств по контракту.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора".

Как сообщается, в 2010 году между Государственным агентством автомобильных дорог и "Joca Ingenieria Y Construcciones, S.A" был заключен контракт по ремонту автомобильной дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский на участке км 164+500 – км 170+500 в Полтавской области. За выполнение работ подрядчику был перечислен аванс. Ремонт участка дороги М-03 должно было выполнять зарегистрированное во Львове ООО "Хока-Украина", владельцем которого является испанская компания " Joca Ingenieria Y Construcciones, S.A". Однако предусмотренные договором работы подрядчик так и не выполнил.

В связи с нарушением обязательств по контракту в конце июня 2011 года "Укравтодор" разорвал контракт и обратился в хозяйственный суд Львовской области с иском о взыскании с подрядчика более чем 86 млн грн. Судебное разбирательство указанного дела длилось 10 лет.

"Исследовав обстоятельства дела, и установив нарушение подрядчиком условий контракта по выполнению работ в согласованные сторонами сроки, учитывая согласованное сторонами в положениях контракта условие относительно права заказчика на получение от подрядчика возмещения потерь и убытков после завершения работ и проверив обоснованность расчетов заявленных к взысканию сумм, суды сделали правомерный вывод о наличии оснований для удовлетворения иска", – сказано в сообщении.

С такими выводами судов первой и апелляционной инстанций полностью согласился Верховный Суд, в частности и относительно доказанного истцом факта ненадлежащего исполнения ответчиками своих обязательств по контракту, постановлением которого от 14 сентября 2021 года поставлена точка в указанном деле.