Рада одобрила изменения в законодательство о коллективных договорах

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №5266 в первом чтении проголосовали 296 народных депутатов.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано усиление защиты прав работников и приведение законодательства в соответствие с нормами ЕС.

В частности, проектом предлагается:

предусмотреть возможность заключения коллективного договора физическими лицами, использующими наемный труд, распространение действия положений отраслевого соглашения на всех работодателей отрасли;

установить обязанность работодателя знакомить работника с текстом коллективного договора, изменениями и дополнениями к нему, обязанность сторон обеспечить беспрепятственный доступ к тексту договора;

установить срок действия условий коллективного договора не более года в случае реорганизации, смены собственника юридического лица, обособленного структурного подразделения юридического лица;

привести нормы национального законодательства в соответствие с международным в части ведения переговоров на добровольной основе;

установить обязательства для работодателей предоставлять сообщение о запланированном массовом увольнении профсоюзному представителю;

усилить ответственность за нарушение порядка уведомления работодателем профсоюзов о массовом увольнении.

Проектом также предлагается включить в действующее законодательство нормы по недопущению дискриминации в объявлениях по трудоустройству.

Согласно тексту документа, законопроект также упорядочивает переговоры с работодателем в случае наличия на предприятии нескольких профсоюзных организаций.

Кроме того, предложено изменить определение массового увольнения работников на крупных предприятиях по инициативе работодателя.

Так, сейчас массовым считается увольнение более 20% работников на предприятии на протяжении трех месяцев. Новыми нормами предложено установить, что для предприятий с количеством сотрудников более 1000 массовым увольнением будет освобождение более 3% работников на протяжении месяца.

При этом из сферы действия этого определения выведены массовые увольнения на основании трудовых договоров (контрактов), заключенных на определенный срок или для конкретных целей.