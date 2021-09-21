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Топ-менеджеры "Нафтогаза" поспорили о себестоимости добычи газа

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Топ-менеджеры

Себестоимость добычи одного кубометра газа на месторождениях, разрабатываемых НАК "Нафтогаз Украины", составляет в среднем 1 гривню.

Об этом главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер заявил в интервью ЭП.

"Есть много непонимания, приносит ли нам добыча потери. На мой взгляд, "Нафтогаз" стабильно генерирует средства. Добыча газа стоит нам около 1 гривни за кубический метр. Мы продаем газ по 7 гривен за кубометр украинским домохозяйствам и предприятиям ТКЭ", – сказал Ватерландер.

Он отметил, что компания могла бы зарабатывать значительно больше, продавая газ по рыночным ценам.

"Если бы "Нафтогаз" продавал газ на рынке другим потребителям, то мог бы заработать более 20 гривен за кубический метр. Мы пренебрегаем этими 13 гривнями, чтобы обеспечить потребности населения и предприятий теплокоммунэнерго. Итак, "Нафтогаз" зарабатывает 6 гривен в одном кубометре, из этого он платит ренту правительству, осуществляет инвестиции и платит дивиденды правительства как акционеру. На мой взгляд, не должно быть никаких дискуссий о том, зарабатывает ли "Нафтогаз" деньги или не зарабатывает. Компания их зарабатывает", – подчеркнул топ-менеджер.

В свою очередь директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский обнародовал заявление от имени правления компании, в котором приведенная в интервью информация опровергается.

"НАК "Нафтогаз Украины" указывает на некорректность и опровергает информацию, изложенную в интервью… В частности, не соответствуют действительности утверждения господина Ватерландера о себестоимости производства газа. Цифры, указанные господином Ватерландером, не содержатся ни в одном документе компании, о котором нам было бы известно", – сказано в заявлении.

В компании обещают обнародовать актуальную себестоимость в финансовой отчетности "Нафтогаза" за первое полугодие, которая все еще готовится.

Напомним, в феврале на должности и.о. министра энергетики нынешний глава "Нафтогаза" Юрий Витренко оценивал себестоимость добычи газа компании в около 2,6 грн за кубометр.

Как сообщалось, главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Отто Ватерландер объявил о планах завершить работу в компании из-за несогласия с политикой главы правления Юрия Витренко.

Перед этим, в начале сентября все три независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" также подали в отставку, обвинив главу правления компании Юрия Витренко в игнорировании решений набсовета. 

В свою очередь ремьер-министр Денис Шмыгаль поручил объявить конкурс по отбору четырех новых независимых членов набсовета "Нафтогаза" и завершить его уже к ноябрю.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  ЭП


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Топ коментарі
+12
Мы говорит добываем газ по 1 грн а продаем по 7 грн, но нам мало прибыли в 600% и мы хотим продавать по 20 грн.
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21.09.2021 16:32
+11
Справді,керівники Нафтогазу посперечались,а в спорі невзначай родилась істина,яка говорить що Нафтогаз і нафіг нікому не потрібен...Мало того,це як воша на тілі України,що ненаситно п"є з неї кров...Заробляючи шість гривень на одній,тобто шістсот відсотків,ця воша лицемірно заявляє,що робить велику ласку,перераховуючи якісь дивіденди уряду,інвестуючи у видобуток (який чомусь не росте) і ще й ренту,бачте,платить...І бідкається при цьому,що могла б мати ще тисяча триста відсотків прибутку,продаючи газ по якимось "риночним"цінам,яких в принципі не може бути в країні,яка добуває газ...В усякому випадку для людей...Нагадаю,що колись автор "КАПІТАЛу" писав - "нема такого злочину і такої підлості,на які капітал не піде щоб заробити сто відсотків".Оце і є той максимум,який можна дозволити заробляти Нафтогазу...Тобто до собівартості ще стільки ж і не більше...Бо далі починається "підлість і злочин",а це злочин,який загрожує життю націі і народу...Тому краще Нафтогаз взагалі ліквідувати,перед тим пересадивши всіх хто його зростив,починаючи від помаранчевого нашого вождя Юща Порепаного...
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21.09.2021 16:59
+8
если объявляют, что себестоимость 1грн - значит в эту цену уже заложены накрутки, прокладки и откаты. Клептократы не могут остановиться в безнаказанном обворовывании украинцев
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21.09.2021 17:51
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И никто с холопов уже даже не задумывается о том, куда же идут 6 гривен навара с этого гешефта...
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21.09.2021 16:20 Відповісти
Мы говорит добываем газ по 1 грн а продаем по 7 грн, но нам мало прибыли в 600% и мы хотим продавать по 20 грн.
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21.09.2021 16:32 Відповісти
Справді,керівники Нафтогазу посперечались,а в спорі невзначай родилась істина,яка говорить що Нафтогаз і нафіг нікому не потрібен...Мало того,це як воша на тілі України,що ненаситно п"є з неї кров...Заробляючи шість гривень на одній,тобто шістсот відсотків,ця воша лицемірно заявляє,що робить велику ласку,перераховуючи якісь дивіденди уряду,інвестуючи у видобуток (який чомусь не росте) і ще й ренту,бачте,платить...І бідкається при цьому,що могла б мати ще тисяча триста відсотків прибутку,продаючи газ по якимось "риночним"цінам,яких в принципі не може бути в країні,яка добуває газ...В усякому випадку для людей...Нагадаю,що колись автор "КАПІТАЛу" писав - "нема такого злочину і такої підлості,на які капітал не піде щоб заробити сто відсотків".Оце і є той максимум,який можна дозволити заробляти Нафтогазу...Тобто до собівартості ще стільки ж і не більше...Бо далі починається "підлість і злочин",а це злочин,який загрожує життю націі і народу...Тому краще Нафтогаз взагалі ліквідувати,перед тим пересадивши всіх хто його зростив,починаючи від помаранчевого нашого вождя Юща Порепаного...
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21.09.2021 16:59 Відповісти
если объявляют, что себестоимость 1грн - значит в эту цену уже заложены накрутки, прокладки и откаты. Клептократы не могут остановиться в безнаказанном обворовывании украинцев
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21.09.2021 17:51 Відповісти
дележка пирога)

тем временем на рынке пузырь газа лопается (забавно что именно Нафтогаз начал покупать газ по максимальной цене пару дней назад)
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21.09.2021 18:27 Відповісти
п.с. "..главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Отто Ватерландер объявил о планах завершить работу в компании из-за несогласия с политикой главы правления Юрия Витренко.

Перед этим, в начале сентября все три независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" также подали в отставку, обвинив главу правления компании Юрия Витренко в игнорировании решений набсовета. "

лысого в набсовет! и тогда нафтогаз существенно пополнит офшорные счета вислюка оманського и всей гоп-компании коломойского.
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21.09.2021 18:32 Відповісти
Ой, да пустите с аудитом в Нафтогаз, в добычу и в транспортировку Юлию Тимошенко и мы очень быстро узнаем, истинную себестоимость, а заодно узнаем и СКОЛЬКО на самом деле добывается газа в Украине. Вот Игорь Смешко говорит, что по его сведениям, МИНИМУМ 40 миллиардов кубов газа в год.
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21.09.2021 22:12 Відповісти
Себестоимость по 10, нариту по 20
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22.09.2021 07:41 Відповісти
Класс подбирают нас как липку и все всем хорошо кроме ''хозяев ''
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22.09.2021 12:34 Відповісти
А є методика визначення собівартості для газодобування ? Які обсяги фонду оплати праці і операційних витрат застосовуються ?
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22.09.2021 14:09 Відповісти
Практично неможливо точно порахувати. Основні інвестиції в розвідку та інфраструктуру були ще при союзі. З тих пір інвестицій мало. В основному качають на халяву невідомо хто.
Вони ж не вкладали туди нічого. Яка може там може бути собівартість?
При освоєнні нових родовищ собівартість буде різною в різних місцях.
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22.09.2021 14:45 Відповісти
Згоден, все вірно. Але я кажу про встановлення єдиних правил по визначенню собівартості. Наприклад, чи буде віднесено на собівартість придбання і утримання газовидобувним підприємством гелікоптера для інспектування газового родовища?
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22.09.2021 15:11 Відповісти
 
 