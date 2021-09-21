ОЭСР понизила прогноз роста мирового ВВП на 2021 год

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста мировой экономики на 2021 год до 5,7% с ожидаемых ранее 5,8%.

Об этом говорится в докладе ОЭСР, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, прогноз подъема мирового ВВП на 2022 год улучшен до 4,5% с 4,4%.

Глобальная экономика растет гораздо быстрее, чем можно было ожидать год назад, однако ее восстановление остается неравномерным, что подвергает ряду рисков как развитые, так и развивающиеся страны, говорится в докладе.

"Колоссальные стимулы со стороны государств и центробанков помогли избежать худшего, когда началась пандемия. Вакцинация продолжается, и экономическая активность постепенно восстанавливается, в связи с чем ОЭСР прогнозирует устойчивый глобальный рост - на 5,7% в текущем и 4,5% следующем году", - отмечают в организации.

Объем мирового ВВП к настоящему моменту превысил допандемийный уровень, однако во многих странах, особенно в emerging markets, где темпы вакцинации являются низкими, отставание от докризисных показателей как по объему ВВП, так и по занятости сохраняются.

"Экономические последствия нового штамма COVID-19 "дельта" пока являются довольно слабыми для стран с высокой долей вакцинированного населения, однако этот фактор замедлил импульс к росту экономики и увеличил давление на цепочки поставок, а также на цены", - считают в ОЭСР.

Резкое усиление темпов инфляции отмечено в США, Канаде, Великобритании и некоторых emerging markets, однако во многих других развитых странах, особенно в Европе и Азии, инфляция остается довольно низкой.

"Повышение цен на сырье и глобальной стоимости фрахта добавляет примерно 1,5 процентного пункта (п.п.) к годовым темпам роста потребительских цен в G20. Повышение потребительских цен в G20, вероятно, замедлится с 4,5% на конец 2021 года до 3,5% к концу 2022 года, но останется выше уровней, отмечавшихся до пандемии", - отмечается в докладе.

Прогноз роста ВВП США на 2021 год понижен до 6% с 6,9%, на 2022 год - повышен до 3,9% с 3,6%. Экономика еврозоны, согласно новым оценкам ОЭСР, увеличится на 5,3% в текущем и на 4,6% в следующем году (предыдущие прогнозы - рост на 4,3% и 4,4%).

Прогноз повышения ВВП Китая на 2021 год оставлен на уровне 8,5%, на 2022 год - на уровне 5,8%.

ОЭСР понизила прогноз роста ВВП Германии на текущий год на 0,4 п.п., до 2,9%, а также повысила прогнозы для Франции, Италии и Испании - соответственно до 6,3% с 5,8%, до 5,9% с 4,5% и до 6,8% с 5,9%