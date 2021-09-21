"Укрпошта" заказала сроительство львовского сортировочного центра за $46 миллионов (обновлено)

Договор о начале строительства сортировочного центра "Укрпошты" во Львове подписали глава Игорь Смелянский и директор девелоперской компании "ГО-РА" Юрий Романович при участии председателя Львовской областной госадминистрации Максима Козицкого.

Как сообщает пресс-служба Львовской ОГА, новый Львовский автоматизированный сортировочный терминал будет расположен в городе Пустомыты Львовского района, недалеко от аэропорта "Львов" и рядом с железнодорожным узлом.

Общая площадь земельного участка, на котором будет построен терминал, составляет 8 га. Львовский сортировочный терминал должен стать основным центром обработки и сортировки почтовых отправлений на западе Украины.

По предварительным подсчетам, минимальный объем обработки посылок и мелких отправлений возрастет до 29 тыс. в час, а писем – до 20 тыс. в час, что позволит значительно сократить сроки доставки и повысить качество услуг.

"Новый автоматизированный львовский сортировочный терминал позволит значительно сократить сроки получения или доставки посылок в страны ЕС или транзитом в США. Этот новый объект – это новый уровень скорости сортировки и полная автоматизация процессов", – отметил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

По словам директора "ГО-РА" Юрия Германовича, Львовский сортировочный терминал станет комплексом полного цикла обработки отправлений и обслуживания транспорта, включая здания класса А, станцию технического обслуживания, АЗС, тоннельные мойки.

Отмечается, что отбор подрядчика на строительство сортировочного центра проводился через систему электронных закупок Рrozorro. По условиям тендера строительство обойдется в $46 млн с НДС. Завершение всех работ по возведению сортировочного центра запланировано до конца 2023 года.

"Укрпошта" и победитель торгов заключают договор аренды сроком 8 лет с последующей куплей-продажей.

Согласно данным в системе Рrozorro, единственным конкурентом победителя тендера было ООО "Тетра инвест", чье финальное предложение было всего на $1 дороже.

В госреестре собственниками ЧП "ГО-РА" указаны Сергей Блищук и Светлана Маковей.