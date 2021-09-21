Рада одобрила законопроект о расширении прав работодателей при увольнении сотрудников

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по дерегуляции трудовых отношений".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №5388 в первом чтении проголосовал народный депутат.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью либерализации и дебюрократизации трудовых отношений, упрощения ведения бизнеса.

С этой целью предлагается внести изменения в законодательство, упростив процедуру заключения срочного трудового договора и прохождения испытания при приеме на работу, оптимизировать порядок предоставления работодателем информации работнику об условиях, применяемых к трудовому договору (в том числе о режиме работы и времени отдыха, отпусках и др.), а также в ряде случаев исключить необходимость согласования с представителями профсоюзов увольнение работников.

Изменениями в Кодекс законов о труде Украины предлагается предусмотреть, что работник и работодатель могут предусмотреть дополнительные права, обязанности и ответственность сторон, условия материального обеспечения и организации труда, условия прекращения договора, в том числе досрочного.

Также предлагается установить, что трудовой договор может быть бессрочным, заключаемым на неопределенный срок, и срочным, который заключается на определенный срок, но не более чем на пять лет.

В статье 36 Кодекса законов о труде Украины предлагается расширить перечень оснований прекращения трудового договора, дополнив новым пунктом: 8) "дополнительные основания, предусмотренные контрактом или срочным трудовым договором, заключенным в письменной форме".

Кроме предусмотренных статьей 40 Кодекса оснований увольнения работника по инициативе собственника, предлагается предусмотреть новое основание "в связи с прекращением полномочий должностных лиц юридических лиц, действующих на основе частной собственности".

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При этом предложено установить, что продолжение трудовых отношений завершения выполнения работы, определенной срочным трудовым договором, нельзя считать продлением действия трудового договора на неопределенный срок.

Из Кодекса законов о труде Украины предлагается исключить статьи 43 и 431, которые регулировали вопросы расторжения трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа по предварительному согласию выборного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя) или без обязательного информирования выборного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя).

Проектом также предлагается урегулировать вопрос материальной ответственности работников, привлечения работника к материальной ответственности в полном размере, условий трудового договора о полной материальной ответственности, размера прямого действительного ущерба и порядка его возмещения, а также коллективной материальной ответственности.

В частности, предложено предусмотреть возможность включения в любой трудовой договор условия о полной материальной ответственности при выполнении определенных трудовым договором работ. При этом в случае нанесения ущерба работодателю он получает право компенсировать свои убытки путем отчислений с заработной платы работника.