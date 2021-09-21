Фонд госимущества выставил на продажу Ковалевский спиртзавод за 15 миллионов

Фонд госимущества выставил на продажу отдельное имущество Ковалевского места осуществления деятельности и хранения спирта, расположенное в Черниговской области.

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги запланированы на 11 октября.

Стартовая цена лота составляет 14,8 млн грн.

Актив состоит из 272 зданий, сооружений, движимого и прочего имущества, в том числе производственного корпуса, бардохранилища, котельной, спиртохранилища, бродильного и вафельного цехов, теплиц, ангаров, складов, гаражей и пр. Объект оснащен основным технологическим оборудованием, а также необходимыми коммуникациями. Общая площадь недвижимости – 8,3 тыс. кв. м.

В то же время Фонд подчеркнул, что земельный участок под Ковалевским спиртзаводом не является объектом продажи, вопросы землепользования покупатель решает самостоятельно.

Напомним, что в целом по результатам 2020-2021 годов в государственный бюджет должны поступить около 1,5 млрд грн от приватизации спиртовых активов. Всего на приватизацию государство выставит 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".