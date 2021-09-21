Рада упростила закупку экспериментальных лекарств за средства госбюджета

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон "О публичных закупках" и другие законы Украины о закупке лекарственных средств по договорам управляемого доступа".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4662 во втором чтении проголосовали 309 народных депутатов.

Законом предложено временно, до 31 декабря 2023 года, не распространять действие закона "О публичных закупках" на закупку инновационных лекарственных средств по договорам управляемого доступа (ДУД).

При этом, предполагается обнародование в электронной системе закупок информации о международном непатентованном названии (при его наличии), торговом названии, форме выпуска и дозировке лекарственного средства, в отношении которого заключен договор управляемого доступа, а также о заявителе, уполномоченном представителе заявителя (при наличии), срок действия договора управляемого доступа и ежегодного отчета по результатам мониторинга ДУД.

Кроме того, путем внесения изменений в ст. 791 Основ законодательства Украины о здравоохранении предлагается уточнить некоторые вопросы заключения ДУД, в частности:

определить необходимость в проведении оценки медицинских технологий как обязательной предпосылки для применения механизма закупок по ДУД;

установить, что перечень лекарственных средств, закупаемых за ДУД, утверждается Кабинетом министров по согласованию с Комитетом Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, договоры управляемого доступа – это специальные договоры с владельцем регистрационного удостоверения на лекарственное средство (уполномоченным им представителем), которые призваны обеспечить доступ пациентов к инновационным медицинским технологиям – схемам диагностики, профилактики, лечения.

Особенностью применения процедур ДУД является закупка оригинальных (инновационных) лекарственных средств при наличии по результатам оценки медицинских технологий неопределенности относительно клинической и/или экономической эффективности предмета закупки.

Как пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения, аналогичный механизм закупок уже много лет действует во многих странах мира, таких как США, Великобритания, Польша, и помогает миллионам тяжелобольных граждан.

Так, принятие закона должно помочь людям, страдающим заболеваниями, которые имеют тяжелое, хроническое течение и угрожают жизни человека и требуют пожизненного и, как правило, дорогостоящего лечения.

"Отныне государство будет напрямую договариваться с производителями о доступе к лекарственным средствам. Это потенциально позволит получить более низкие цены", – отмечается в сообщении.

Инструмент ДУД позволяет Минздраву создавать переговорные группы и договариваться об особых условиях: объемы закупки, срок соглашения, условия поставки/мониторинга и скидках.

Процедуры договоров управляемого доступа используются преимущественно для обеспечения более быстрого доступа к новым потенциально выгодным технологиям здравоохранения, для получения наилучшего показателя "затраты-эффективность" и обеспечения доступности дорогостоящих лекарственных средств для большего количества пациентов.