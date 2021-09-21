По всей Украине с 23 сентября введена "желтая" карантинная зона

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила установить с 23 сентября желтый уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эпидемическая ситуация в стране резко ухудшается, поэтому цель ужесточения карантина – защита жизни и здоровья людей. В то же время он подчеркнул, что вакцинация является на сегодня наиэффективнейшим способ противодействия коронавирусной болезни.

При этом премьер напомнил, что ограничения "желтого" и "красного" уровней эпидопасности не будут распространяться на те заведения и учреждения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют негативный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни.

По итогам заседания Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила:

установить с 00:00 23 сентября желтый уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всей Украины;

применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидопасности;

главам областных и города Киева госадминистраций предпринять меры относительно обеспечения соблюдения соответствующих ограничительных мер, предусмотренных для соответствующего уровня эпидопасности.

Кроме того, госкомиссия поручила главах областей и Киева предпринять меры относительно возможности привлечения к процессу вакцинации, в том числе учителей и работников учебных заведений возможности существующих прививочных пунктов в учебных заведениях.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров на внеочередном закрытом заседании принял решение продлить действие адаптивного карантина по всей территории Украины до 31 декабря 2021 года.

При этом на минувшей неделе Кабинет министров установил новые карантинные требования в разных зонах так называемого "адаптивного карантина", смягчив ограничения для вакцинированных коллективов и граждан.

В частности, ограничения желтого уровня эпидбезопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и как минимум 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины.

Для контроля за вакцинацией посетителей или персонала будут введены "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты.