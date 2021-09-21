Цены на автогаз в крупных сетях АЗС снова побили рекорд

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС по Украине 21 сентября выросла на 9 копеек – до 17,62 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

При этом цена ресурса в сетях премиум-сегмента побила рекорд за всю историю наблюдения. Так, ОККО выставила на стелу 18,49 грн/л (+50 копеек к 20 сентября), WOG – 18,24 грн/л (+25 копеек).

Кроме того, сеть Motto, работающая в эконом-сегменте, подняла цену автогаза на 10 копеек – до 17,48 грн/л, в Днепропетровской области. За счет этого средняя цена по сети прибавила 2 копейки за литр и составила 17,56 грн/л.

Отмечается, что на фоне роста мировых цен и локального дефицита СУГ с начала июля до средины августа сжиженный газ в Украине существенно подорожал. Так, с 1 июля по 20 сентября средняя стоимость в опте выросла на 2,8 грн/л, в рознице – на 1,99 грн/л.