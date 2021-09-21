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Цены на автогаз в крупных сетях АЗС снова побили рекорд

Новини БізнесЦензор Транспорт

Цены на автогаз в крупных сетях АЗС снова побили рекорд

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС по Украине 21 сентября выросла на 9 копеек – до 17,62 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

При этом цена ресурса в сетях премиум-сегмента побила рекорд за всю историю наблюдения. Так, ОККО выставила на стелу 18,49 грн/л (+50 копеек к 20 сентября), WOG – 18,24 грн/л (+25 копеек).

Кроме того, сеть Motto, работающая в эконом-сегменте, подняла цену автогаза на 10 копеек – до 17,48 грн/л, в Днепропетровской области. За счет этого средняя цена по сети прибавила 2 копейки за литр и составила 17,56 грн/л.

Отмечается, что на фоне роста мировых цен и локального дефицита СУГ с начала июля до средины августа сжиженный газ в Украине существенно подорожал. Так, с 1 июля по 20 сентября средняя стоимость в опте выросла на 2,8 грн/л, в рознице – на 1,99 грн/л. 

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  еnkorr


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уже дороже чем в Польше!!!! совсем с ума посхдили от жадности!
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21.09.2021 13:40 Відповісти
Автогаз стремительно догоняет бензин, уже сейчас выгода перехода на газ вызывает сомнение.
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21.09.2021 14:08 Відповісти
******, сэр
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21.09.2021 15:14 Відповісти
то шо, снова все на бенз возвращаются? а переоформлять надо?)))
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21.09.2021 22:10 Відповісти
 
 