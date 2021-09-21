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Правительство Великобритании отказывается предоставлять финансовую помощь обанкротившимся компаниям

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Правительство Великобритании отказывается предоставлять финансовую помощь обанкротившимся компаниям

Великобритания не будет предоставлять финансовую помощь разорившимся компаниям, при этом власти ожидают, что ряд бизнесов сообщит о банкротстве в ближайшие недели.

Об этом сказал министр по делам бизнеса Великобритании Кваси Квартенг, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, налогоплательщики не должны обеспечивать поддержку компаний, бизнес-модель которых не работает.

"Правительство не будет предоставлять финансовую помощь обанкротившимся компаниям", – сказал он во время выступления в Палате общин.

"В ближайшие недели мы, возможно, увидим, как еще ряд компаний уйдет с рынка", – добавил министр.

По его словам, банкротство небольших компаний в текущий период года не является чем-то необычным.

Британские власти, которые в выходные провели переговоры с главами энергетических компаний, рассматривают вопрос о том, как предотвратить коллапс в системе на фоне риска краха небольших бизнесов.

В частности, правительство обсуждает вопрос помощи крупным компаниям, которые возьмут на себя обслуживание клиентов обанкротившихся поставщиков. В числе возможных вариантов обсуждается предоставление займов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. На фоне рекордно высоких оптовых цен компании не хотят брать новых клиентов в отсутствие правительственной помощи.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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