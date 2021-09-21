Сотрудников департамента соцполитики КГГА будут судить за присвоение 13 миллионов, – прокуратура

В суд направилин обвинительный акт в отношении трех действующих и четырех бывших сотрудников департамента социальной политики Киевской городской государственной администрации по факту присвоения 13,6 млн грн бюджетных средств, выделенных на закупку медизделий из местного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в течение 2017-2019 годов чиновники департамента, вступив в сговор с должностными лицами частного общества и действуя в составе организованной группы, заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены, в том числе для лиц с ограниченными возможностями, за средства городского бюджета в рамках целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам".

"При этом закупки медизделий состоялись по ценам, значительно превышающим закупочную стоимость с предельно допустимой торгово-сбытовой надбавкой, которая по отдельным товарам составила более 100%. В дальнейшем путем заключения договоров с обществом участники преступной группы присвоили средства городского бюджета на общую сумму около 13,6 млн грн", – говорится в сообщении.

В рамках производства в мае текущего года правоохранители провели обыски в служебных помещениях и по месту жительства должностных лиц департамента КГГА, а именно заместителя директора, главного специалиста отдела, заведующего сектора, а также у бывшего начальника отдела указанного департамента, во время которых изъяли финансовые документы и другие доказательства противоправных действий.

По результатам проведенных следственных действий семи лицам, в том числе бывшему директору департамента, действующему заместителю директора и другим действующим и бывшим работникам структурных подразделений указанного департамента, сообщено о подозрении в присвоении средств путем злоупотребления служебным положением, совершенном в составе организованной группы в особо крупных размерах.