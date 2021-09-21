Средний размер больничного за год вырос на 14%, – Фонд соцстрахования

Среднедневной размер помощи по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования по итогам января-августа 2021 года составил 369,65 грн, что на 45,5 грн или 14% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что увеличение размера компенсации за время пребывания на больничном связано с ростом средней заработной платы.

По итогам восьми месяцев 2021 года Фонд соцстрахования принял на финансирование листы нетрудоспособности на сумму более 9,9 млрд грн, что почти на 62,% больше, чем за тот же период 2020 года.

В пресс-службе подчеркнули, что помощь финансируется Фондом в полном объеме, однако на сегодняшний день существуют задержки в сроках финансирования материального обеспечения, связанные с непокрытием потребностей в расходах поступлениями на счет Фонда соцстрахования.

Ранее сообщалось, что одной из основных причин роста потребности в расходах в Фонде называли пандемию COVID-19, ведь периоды пиков заболеваемости совпадают с увеличением сумм пособий по больничным листам, которые передают в Фонд на оплату (с учетом, что заявления-расчеты для финансирования пособий подаются после выздоровления).

В то же время на снижение доходов Фонда повлияло уменьшение доли ЕСВ на эти цели и введением льгот для ряда предпринимателей по уплате ЕСВ.