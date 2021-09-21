Нацполиция обнаружила больше 70 подпольных казино за неделю

За неделю оперативники Нацполиции прекратили функционирование 76 объектов игрального бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в telegram.

Отмечается, что все заведения работали без соответствующих лицензий и свою работу тщательно маскировали. Вход был разрешен только проверенным клиентам и по предварительному звонку. В некоторых заведениях действовала кодовая система доступа – через некоторые промежутки времени менялись пароли.

Отмечается, что по факту незаконной деятельность по организации или проведению азартных игр. Лотерей (статья 203-2 УКУ) открто 14 уголовных производств и уже четверых лицам сообщили о подозрении.

С подпольных игральных заведений изъяли 976 единиц оборудования на более 2 млн грн, а также 117 тыс. грн наличными, полученных от ставок.

Больше всего таких заведений обнаружили в Днепропетровской области – 14, Киевской – 12 и в Киеве – 11.

За незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр предусмотрен штраф от 170 до 680 тыс. грн, с лишением права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.