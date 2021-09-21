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Нацполиция обнаружила больше 70 подпольных казино за неделю

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика Корупція

Нацполиция обнаружила больше 70 подпольных казино за неделю

За неделю оперативники Нацполиции прекратили функционирование 76 объектов игрального бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в telegram.

Отмечается, что все заведения работали без соответствующих лицензий и свою работу тщательно маскировали. Вход был разрешен только проверенным клиентам и по предварительному звонку. В некоторых заведениях действовала кодовая система доступа – через некоторые промежутки времени менялись пароли.

Отмечается, что по факту незаконной деятельность по организации или проведению азартных игр. Лотерей (статья 203-2 УКУ) открто 14 уголовных производств и уже четверых лицам сообщили о подозрении.

С подпольных игральных заведений изъяли 976 единиц оборудования на более 2 млн грн, а также 117 тыс. грн наличными, полученных от ставок.

Больше всего таких заведений обнаружили в Днепропетровской области – 14, Киевской – 12 и в Киеве – 11.

За незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр предусмотрен штраф от 170 до 680 тыс. грн, с лишением права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  МВС


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